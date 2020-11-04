İkameti olmayanların Mazgirt'e gelişleri yasaklandı

Serhat Ozan YILDIRIM/MAZGİRT (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine, koronavirüs tedbirleri kapsamında adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ikameti bulunmayanların gelişleri, 1 hafta süreyle yasaklandı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin başkanlığında toplandı. Toplantıda, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla ilçede ikamet adresi bulunmayanların gelişlerinin 1 hafta süreyle yasaklanmasına karar verildi. Karara ilişkin Mazgirt Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Çoklu vaka ve temaslıların bulunması nedeniyle Mazgirt ilçe merkezi ve bağlı bulunan köylerde adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ikameti bulunmayanların 3 Kasım 2020 saat 00.00 itibari ile 1 hafta süreyle ilçe merkezi ve köylerine giriş çıkışlarının yasaklanmasına, gerek duyulması halinde bir hafta süreyle uzatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Mazgirt Serhat Ozan YILDIRIM
2020-11-04 10:51:17
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