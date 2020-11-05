Tunceli'de kahvehanede oyun oynayan ve oynatan 17 kişiye 53 bin 500 TL ceza

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de kahvehanede oyun oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 15 kişi ile 2 işletme sahibine toplam 53 bin 550 TL ceza kesildi.
Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları denetimlerde iki kahvehanede koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen oyun oynayan 15 kişiye ve 2 işletme sahibine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince toplam 53 bin 550 TL ceza uyguladı. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-11-05 11:09:59
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