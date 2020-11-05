Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı (2)

GÖZALTINA ALINDI
Tunceli'de Hatun K.'nin suç duyurusu üzerine harekete geçen polis ekipleri, genç kızı taciz ettiği öne sürülen Hüseyin P.'yi adresinde gözaltına aldı. Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hüseyin P.'nin sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-11-05 12:01:43
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