Tunceli Valisi Özkan, Covid-19 denetiminde

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Koronavirüs (Covid19) denetimlerine katılarak, uyarılarda bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de Covid19 denetimleri devam ediyor. Kent merkezinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla gerçekleştirilen Covid19 denetimlerine Vali Mehmet Ali Özkan da katıldı.Esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulunan Vali Özkan, sürecin el ele verilerek aşılabileceğini söyledi.

Kent genelinde bilgilendirme ve denetimlerin haftanın 7 günü süreceği aktarıldı.

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