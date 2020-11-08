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Tunceli’de kar ve sonbaharın görsel şöleni

İHA

Tunceli’de kar ve sonbaharın görsel şöleni

Tunceli’de sonbaharın renkleri ile karlı dağlar, fotoğrafçılar ve doğaseverlere adeta görsel şölen sunuyor.
Kentte sonbahar mevsimi yaşanırken, başta Munzur Dağları olmak üzere 2000 rakımının üzerindeki kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Sonbahar mevsiminin en güzel yaşandığı yerlerden olan Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyünde fotoğraf çeken sanatçılar, daha sonra karlı dağların eteğindeki Kocatepe ve Sarıgül köylerinde iki mevsimi bir arada görüntülememin mutluluğunu yaşadı.
Hem sonbahar mevsiminin renk cümbüşünü hem de karlı dağları fotoğraflamak için Pülümür ilçesine gelen Malik Kaya, “Sabah erkenden arkadaşlarla yola çıktık. Şimdi Pülümür bölgesindeyiz. Burada gerçekten güzel görüntüler var. Yüksekler bembeyaz, dağ etekleri de sapsarı. İki rengi aynı anda yaşıyoruz. Bu da bize çok güzel görüntüler veriyor” dedi.
Bölgeye ilk kez geldiğini aktaran Hasret Özcan ise, “Bu taraflara hiç gelmediğim için beni ne tür sürprizlerin beklediğini bilmiyordum. Bu da son derece heyecan vericiydi. Burada çok farklı renk ve açılar var. İlk defa bölgeye gelmenin heyecanını yaşıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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