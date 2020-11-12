Tunceli’de “Lider Çocuk Tarım Kampı” etkinliği gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın desteği ve Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan Lider Çocuk Tarım Kampı, bu yıl Koronavirüs Pandemisi nedeniyle "Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi" kapsamında gerçekleştirildi.Kamp kapsamında İl Müdür Yardımcısı Eyüp Demir’in katılımıyla müdürlük bahçesinde 10 çocukla birlikte şehrin koşullarına uygun süs bitkisi ve lavanta ekimi gerçekleştirildi.

Çocukların toprakla ve tohumla buluşturulduğu kampta, katılımcıların evlerinde büyümelerini gözlemleyebilecekleri sedir ve badem tohumlarının saksılara ekimi de yapıldığı aktarıldı.

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