İzmir kahramanlarına başarı belgesi verildi

İzmir’de meydana gelen depremde aralarında Ayda bebek dahil enkaz altındaki bir çok kişinin kurtarılmasına büyük emek veren Tunceli Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan ile personeli, Vali Mehmet Ali Özkan tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğünde depremin ardından Tunceli AFAD ekibi arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için bölgeye gitmişti. AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan ve 6 kişilik ekip, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek, Emrah ve Rıza Bey Apartmanı enkazında birçok kişinin cansız bedenine ulaşırken birçok yaralının kurtarılmasında da görev almıştı.Son olarak Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra sağ olarak çıkartılan Ayda Gezgin'in kurtarılmasında da büyük bir başarıya imza atan ekip, arama kurtarma çalışmalarını tamamlanmasıyla Tunceli’ye döndü. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan ve deprem bölgesinde görev alan personeli Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan makamında kabul etti.Vali Özkan, İl Müdürü Erdoğan ile personele başarı belgesi verdi.

Deprem bölgesindeki tüm ekiplerin canla başla mücadele verdiğini belirten Vali Mehmet Ali Özkan “Enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılmasında göstermiş olduğunuz kahramanca mücadele nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

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