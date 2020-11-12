Tunceli'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'i 10 milyon TL ödüllü listeden çıktı

Tunceli'de düzenlenen "Yıldırım4" operasyonları kapsamında son 24 saat içerisinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'nin, terör arananlar listesinde 10 milyon ödüllü kırmızı kategoride yer alan PKK'nın bölgedeki sözde saha sorumlusu "Yılmaz" kod adlı İsmail Sürgeç olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından merkez kırsalı Ahpanos Vadisi ile Hozat ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik "Yıldırım4" operasyonu başlatıldı. Operasyonda teröristler belirlenerek, verilen koordinatlar Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla bombalandı. Son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda Ahpanos Vadisi'nde 2, Hozat ilçesi kırsalında ise 1 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 3 adet kalaşnikof, 1 adet tabanca ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yıldırım4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında Ahpanos Vadisi bölgesinde, jandarma ve hava kuvvetleri desteğiyle 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildiren Tunceli Valiliği, yine Yıldırım 4 operasyonu kapsamında Hozat ilçesi kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ahpanos vadisindeki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin terör örgütü PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu olduğu belirlendi. Sözde saha sorumlusunun İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 10 milyon ödüllü Kırmızı kategoride yer alan "Yılmaz" kod adlı İsmail Sürgeç olduğu ortaya çıktı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ise terör örgütü TKPML TİKKO'lu olduğu tespit edilmişti.

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