Tunceli'de kırmızı listedeki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silahlarda ele geçirildi

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Tunceli Valiliği, kırmızı listedeki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 2 adet M16 piyade tüfeği ile 1 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeğinin ele geçirildiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yıldırım4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında 10 Kasım 2020 tarihinde TunceliMerkez İlçemiz Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, hava destekli operasyonda; 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; Terör Arananlar Kırmızı Listede bulunan (10.000.000 TL’ye kadar ödülle), PKK terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca operasyon bölgesinde, 2 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet M16 tüfeği şarjörü, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet el telsizi, 10 çift mekap ayakkabı, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

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