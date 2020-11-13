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Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80´i tarandı, 163 saat dalış yapıldı

DHA

Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80´i tarandı, 163 saat dalış yapıldı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ'de, 314 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 15 Ekim günü yeniden başlatılan arama çalışmaları Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde devam ediyor. Ekipler, Doku'yu bulmak için 29 günde 163 saat dalış yapıp, 17 kilometrelik Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 80'ini taradı.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 drone, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde, arama çalışması yaptı. 225 gün süren ve 18 Ağustos'ta sonlandırılan arama çalışmaları, Tunceli Valiliği'nce 15 Ekim'de yeniden başlatıldı.
UZUNÇAYIR BARAJ GÖLÜNÜ'NÜN YÜZDE 80'İ TARANDI
Gülistan Doku için Tunceli Valiliği koordinesinde 15 Ekim tarihinde 17 kilometrelik uzunluğa sahip Uzunçayır Baraj Gölü'nde yeniden arama çalışmaları başlatıldı. AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirirken, botlarla da baraj gölü üzerinde kıyı taraması yapıyor.
15 Ekim günü başlatılan arama çalışmalarında bugüne kadar Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 80'i taranırken, ekipler 163 saatlik dalış gerçekleştirdi. Ancak Gülistan'a ait ize rastlanılmadı.
Arama çalışmalarını takip eden Gülistan'ın ablası Aygül Doku, kardeşinin kaybolmasında sorumlu tuttukları erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A.'nın soruşturma dosyasına giren HTS kayıtlarına göre, 5 Ocak günü evde olmadığını söyledi. Doku, "314 gündür burada Gülistan'ın bedenini bekliyoruz. İki gün önce HTS kayıtları geldi. HTS ve PTS kayıtları dosyaya giriyor. Z.A.'nın saat 18.00'de evde olduğu söylendi. 6 Ocak günü annesi, Z.A.'ya 'Sen bu kıza bir şey yapmadın değil mi?' diye mesaj atıyor. Annesi bile oğlundan şüpheleniyor. Dalgıç ekibiyle görüştüm, parsel, parsel arıyoruz. Munzur Nehri cihazlarla tarandı. Müthiş bir çalışma ve emek var. Özellikle dalgıç ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu işi sağlayan Valimiz Mehmet Ali Özkan su üzerinde hiçbir şüphenin ve ihtimalin kalmaması gerektiğini söylüyordu. Kaldı bir haftamız, aramalar bittiğinde biz elimize bir rapor alacağız. Ondan sonra sürecimizi o şekilde devam ettireceğiz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-11-13 14:30:54

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