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Sağlık çalışanlarından videolu "Covid-19 tedbirlerine uyun" çağrısı

İHA

Sağlık çalışanlarından videolu "Covid-19 tedbirlerine uyun" çağrısı

Tunceli’de sağlık çalışanları çektikleri videolarla vatandaşlara Covid19 tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda bulundu.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele aralıksız sürüyor. Bu kapsamda kentte her türlü tedbir alınıp uyarı ve denetimler yapılıyor. Hastalıkla mücadelede yoğun emek veren sağlık çalışanları da vatandaşları bilgilendirme çalışmalarına destek veriyor. Tunceli Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları da vatandaşların dikkatini çekmek için video çekti. Kamera karşısına geçen sağlık çalışanları alınan tedbirlere uyulması konusunda çağrı yaptı.
Covid19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesi ve hastanenin farklı bölümlerinde çekilen videolarda, alınacak önlemlerle sağlık çalışanlarının yükünün hafifletileceğine de vurgu yapıldı.

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