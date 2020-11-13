Tunceli'de sağlık çalışanlarından klipli 'koronavirüs' uyarısı



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ'de, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları, çektikleri kliple halka tedbirlere uyulması konusunda çağrıda bulundu.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, çektikleri kliple koronavirüs tedbirlerine uyulması mesajını verdi. Sağlık çalışanlarının klibinde, 'Sizler dışarı ne kadar dikkat ederseniz, bir arada bulunduğunuz sosyal ortamları boş bırakırsanız, hastanelerimiz de o kadar boş kalacak. Alacağımız önlemlerle uyacağımız kurallarla birilerinin hayatlarını kurtarıp kahraman olabiliriz. Maskeler ağzınızı ve burnunuzu gizler ama ne kadar vicdanlı olduğunuzu açığa çıkarır. Sosyal mesafe kuralına uyduğunuzda birbirinizle değil koronavirüsle aranıza mesafe koyuyorsunuz' denildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2020-11-13 15:47:56



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