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Anneleri olmayan 3 yavru sincap koruma altına alındı

İHA

Tunceli'de anneleri olmayan 3 yavru sincap koruma altına alındı.

Anneleri olmayan 3 yavru sincap koruma altına alındı

Tunceli’de anneleri olmayan 3 yavru sincap koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Nazımiye ilçesinde kesilen bir ağacın üzerinde bulunan 3 yavru sincap, fark edilerek bir vatandaş tarafından koruma altına alındı. Yaklaşık bir ay boyunca yavru sincapları besleyen kişinin şehir dışına çıkmak durumunda kalması üzerine hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’nin teslim almasını isteyerek bilgi verdi. Bunun üzerine ekipler, ilçeye giderek yavru hayvanları teslim aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’ne getirilen sincaplar, burada koruma altına alınıp palamut, ceviz ve fındıklar ile beslenmeye başlandı.
Yavru sincapların, İlkbahar'da yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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