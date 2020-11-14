Tunceli'de, züccaciye dükkanında yangın

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ'de, züccaciye dükkanında gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Atatürk Mahallesi'ndeki Akarsu Caddesi'nde bulunan züccaciye dükkanında, gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince yapılan 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2020-11-14 09:56:11



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