Tunceli’de 500 litre sahte içki ele geçirildi

Tunceli’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 500 litre sahte içki ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada: “İl Jandarma Komutanlığımızca, İl merkezimizde kaçakçılık olaylarına yönelik gerçekleştiren operasyonda, 500 litre sahte alkol ele geçirilmiştir. Sahte alkol üretimi yapan şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.
Öteyandan ele geçirilen sahte içkinin imha edildiği bildirildi.
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