Tunceli’de Covid-19 tedbiri, eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Tunceli Valiliği, Covid19 pandemisi nedeniyle kentteki eylem ve etkinlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Covid19 pandemisinin tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkilediği ve salgının önüne geçilmesi amacıyla birçok tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada: “Bu kapsamda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. Madde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11/A ve 11/C ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan kararlar doğrultusunda, valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile asgari düzeyde katılım, maske kullanarak ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak basın açıklamaları hariç olmak üzere il sınırlarımız içerisinde düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 13/11/2020 günü saat 00.01 ile 27/11/2020 günü saat 23.59 ‘a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

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