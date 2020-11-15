Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

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Serhat Ozan YILDIRIM/PÜLÜMÜR (Tunceli), (DHA) TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 00.22'de merkez üssü Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pülümür Serhat Ozan YILDIRIM

2020-11-15 00:42:28



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