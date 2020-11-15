Tunceli Valiliği: 4.1'lik depremde olumsuz bir durum yaşanmadı

TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Valili, gece saatlerinde meydana gelen merkez üssü Pülümür olan 4.1 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 00.22'de merkez üssü Pülümür ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.06 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada, "Pülümür ilçemizde gece saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-11-15 10:20:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.