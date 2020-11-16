Serhat Ozan YILDIRIM\/HOZAT (Tunceli), (DHA)TUNCEL\u0130 nin Hozat il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 T\u00fcrk Taner k\u00f6y\u00fcnde bir araya gelen kad\u0131nlar, yeti\u015ftirdikleri meyveleri, kurduklar\u0131 imalathanede re\u00e7el ve marmelat yaparak hem T\u00fcrkiye nin bir\u00e7ok kentine g\u00f6nderiyor hem de Almanya ve \u0130ngiltere gibi \u00fclkelere ihra\u00e7 ediyor.Hozat il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 T\u00fcrk Taner k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan 10 kad\u0131n, evlerinde yapt\u0131klar\u0131 re\u00e7el ve marmelatlara talebin artmas\u0131 \u00fczerine 1 y\u0131l \u00f6nce imalathane kurmaya karar verdi. Da\u011flardan toplad\u0131klar\u0131 ku\u015fburnu, al\u0131\u00e7, yabani erik, elma ve ayvalar\u0131 odun ate\u015finde kaynatarak marmelat ve re\u00e7el yapan kad\u0131nlar, hi\u00e7bir katk\u0131 maddesi olmadan \u00fcretilen t\u00fcm \u00fcr\u00fcnleri kavanozlara koyarak kurduklar\u0131 kooperatifte sat\u0131yor. Yo\u011fun talep \u00fczerine \u00fcr\u00fcnler, T\u00fcrkiye nin bir\u00e7ok kentine ve Almanya ile \u0130ngiltere ye de g\u00f6nderiliyor. Dayan\u0131\u015fman\u0131n\u00a0\u00f6rneklerinden birini sergileyen kad\u0131nlar, i\u00e7erdi\u011fi C vitamini nedeniyle ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendiren, antioksidan kayna\u011f\u0131 olan ku\u015fburnu ile al\u0131\u00e7 marmelat\u0131n\u0131n sat\u0131\u015flar\u0131nda pandemi s\u00fcrecinde ciddi oranda art\u0131\u015flar ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\u00a0 K\u00d6YL\u00dcN\u00dcN MEYVELER\u0130N\u0130 TELEF OLMAKTAN KURTARDIK \u00dcr\u00fcnlerinde hi\u00e7bir katk\u0131 maddesi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Nermin Akbal\u0131k (46), Do\u011fada toplad\u0131\u011f\u0131m\u0131z meyvelerden marmelat ve re\u00e7el yap\u0131yorduk. K\u0131\u015f\u0131n \u00e7ocuklar\u0131m\u0131za, akrabalar\u0131m\u0131za veriyorduk. Sonra \u00fcr\u00fcnlerimiz \u00e7ok be\u011fenildi. Biz de `bu i\u015fi neden b\u00fcy\u00fctmeyelim, de\u011ferlendirmeyelim?\u00b4 dedik. Bir araya geldik, oturduk konu\u015ftuk. \u0130lk ba\u015fta az \u00fcrettik. Be\u011fenilince `biraz daha b\u00fcy\u00fctelim\u00b4 dedik. Kendimize imalathane kurduk. Bu imalathanede 10 ki\u015fi \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Ku\u015fburnu, al\u0131\u00e7, yabani erik, elma topluyoruz. Bizim yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu i\u015f k\u00f6yl\u00fcye de yarad\u0131. K\u00f6yl\u00fcn\u00fcn armudu, elmas\u0131, vi\u015fnesi ve kiraz\u0131 \u00e7ok fazlayd\u0131. Bunlar daha \u00f6nce de\u011ferlendirilmiyordu ve telef oluyordu. K\u00f6y\u00fcm\u00fczde her y\u0131l 50 ton elma \u00fcretiliyordu. De\u011ferlendirilemedi\u011fi i\u00e7in \u00e7\u00fcr\u00fcy\u00fcp gidiyordu. \u015eimdi meyveleri k\u00f6yl\u00fclerden sat\u0131n al\u0131yoruz. Onlardan re\u00e7el ve marmelat yap\u0131yoruz. \u015eu an ku\u015fburnu zaman\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in gidip da\u011fdan ku\u015fburnu topluyoruz. Burada temizleyip ay\u0131kl\u0131yoruz. Daha sonra odun ate\u015finde kaynat\u0131yoruz. \u0130\u00e7indeki dikenlerin \u00e7\u0131kmas\u0131 i\u00e7in un ele\u011finden ge\u00e7iriyoruz. Ondan sonra kazanlarda kaynat\u0131yoruz. \u00c7ok az \u015feker koyuyoruz. Ba\u015fka hi\u00e7bir katk\u0131 maddesi, koruyucu ve renklendirici yok. Do\u011fadan nas\u0131l toplad\u0131ysak o \u015fekilde kaynat\u0131yoruz. \u015ei\u015felerimizi dezenfekte etmek i\u00e7in kaynat\u0131yoruz. Daha sonra dolum ve etiketleme yap\u0131yoruz dedi. PANDEM\u0130 S\u00dcREC\u0130NDE \u00c7OK TALEP VAR Pandemi s\u00fcrecinde ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7lendirdi\u011fi i\u00e7in vatanda\u015flar\u0131n do\u011fal ev yap\u0131m\u0131 ku\u015fburnu ve al\u0131\u00e7 marmelat\u0131na yo\u011fun talep g\u00f6sterdi\u011fini belirten Akbal\u0131k, C vitamini oran\u0131n\u0131n \u00e7ok y\u00fcksek olmas\u0131ndan dolay\u0131 pandemi d\u00f6neminde \u00f6zellikle \u00e7ok talep var. Ge\u00e7en sene bu i\u015fe ba\u015flarken pek bir pazar pay\u0131m\u0131z yoktu. \u00c7ok zorland\u0131k. \u015eu anda \u00fcr\u00fcnlerimizin kalitesine bakarak ilimizde kurulan kooperatifler sayesinde hem yurtd\u0131\u015f\u0131na hem de yurt i\u00e7ine pazarlamas\u0131 oluyor. Hatta yurt d\u0131\u015f\u0131na giden \u00fcr\u00fcnlerimizi t\u00fcketenler bizleri arayarak \u00e7ok g\u00fczel olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor ve bizlere te\u015fekk\u00fcr ediyor diye konu\u015ftu. \u00dcRETEN KADINLAR ERKEKLER\u0130N EL\u0130NE BAKMIYOR \u00dcreten kad\u0131n\u0131n ekonomik olarak \u00f6zg\u00fcr oldu\u011funu dile getiren Elif Akg\u00fcl (63) ise, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: Bu i\u015fi eskiden de yapard\u0131k. Burada 2 metre kar ya\u011f\u0131yor. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131z, torunlar\u0131m\u0131z grip olmas\u0131n diye biz s\u00fcrekli bunlar\u0131 yap\u0131p yediriyorduk. Eskiden biz kad\u0131nlar k\u00f6ylerde \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorduk, hayvan besliyorduk ama ortada hi\u00e7bir \u015fey yoktu. \u015eimdiki kad\u0131nlar \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr el birli\u011fi ile do\u011fadan toplad\u0131klar\u0131 meyveleri re\u00e7el ve marmelat yap\u0131yor. Bu durumdan herkes faydalan\u0131yor. Kendi har\u00e7l\u0131klar\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131 i\u00e7in erkeklerin eline bakm\u0131yorlar. DHA-Genel T\u00fcrkiye-Tunceli \/ Hozat Serhat Ozan YILDIRIM2020-11-16 08:01:41