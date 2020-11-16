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Tunceli’de sulama havuzu ve hat yapım projesi tamamlandı

İHA

Tunceli’de sulama havuzu ve hat yapım projesi tamamlandı

Tunceli’de tarımsal sulama projesi kapsamında havuzu ve hat onarım projesinin tamamlandığı bildirildi.
Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin köylerde çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Mazgirt İlçesi Kalaycı Köyü’nde tarımsal sulama projesi kapsamında havuz ve hat onarımı projesi yapıldı. Proje kapsamında çalışmalar tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.
Valilikten yapılan açıklamada, “İl Özel İdaremizce, Mazgirt İlçemiz Kalaycı Köyünde yapılan sulama havuzu ve hat yapım projesi tamamlandı. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” denildi.

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