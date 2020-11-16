Köylerini ağaçlandırmak için meşe palamudu dikimine başladılar

Tunceli’de bir köy de yöre sakinleri meşe palamudu ile köylerini yeşillendirmek için dikim çalışmalarına başladı.

Nazımiye İlçesi’ne bağlı Yayıkağıl köyünde, muhtarı Kazım Altınışık koordinesinde köyde belirlenen yerlerin ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda köy sakinleri ile birlikte muhtar Altınışık, topladıkları yüzlerce meşe palamudunu belirlenen alanlara tek tek dikerek can suyu verdi. Dikimlerin bir hafta süreyle köy genelinde süreceği belirtildi.

Köyde belirlenen alanlara bir hafta boyunca meşe palamudu ekimi gerçekleştirmeye başladıklarını aktaran Muhtar Kazım Altınışık, “Toplanan peşe palamutlarını bir hafta süreyle köy merasına dikimini gerçekleştireceğiz. İlçenin en güzel köylerinden olan köyümüz, palamutların boy vermesiyle beraber daha yeşil ve güzel bir görünüme kavuşmuş olacak” dedi.

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