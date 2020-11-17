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Tunceli’de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü

İHA

Tunceli’de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü

Tunceli’de meydana gelen yangında, alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü.
Yangın, merkeze bağlı Moğultay Mahallesi Ovacık yolu üzerinde bulunan 2 katlı bir kafede sabaha karşı meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyerek 2 katlı kafeyi saran yangına, İtfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri de müdahale etti. Tüm ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken büyük bölümü ahşap olan 2 katlı kafe küle döndü.
Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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