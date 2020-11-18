Tunceli'de sanayi sitesi çalışanlarından klipli koronavirüs uyarısı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de küçük sanayi sitesi çalışanları çektikleri video ile vatandaşlara, koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Kentte, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla küçük sanayi sitesi çalışanlarının yer aldığı bir klip çekildi. Tunceli Valiliği'nin sosyal medya hesabından da paylaşılan klipte çalışanlar, "Hiç kapanmayacak mesafeler aramıza girmeden tedbirlere uyalım ve maskenin koruyuculuğu için lütfen maskeleri doğru takalım" uyarısında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-11-18 16:01:30



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