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Yarısı kahverengi, yarısı beyaz gelincik görüntülendi

İHA

Yarısı kahverengi, yarısı beyaz gelincik görüntülendi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yazları kahverengi, kışları ise beyaz renge bürünen ve hızlı hareket etmesiyle bilinen gelincik görüntülendi.
Dünyada çok yaygın türlerden biri olan ve hızlı hareket özelliğiyle bilinen ve çoğu zaman kümes hayvanlarıyla beslenen gelincik, Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Çakırkaya Köyü’nde görüntülendi. Hayvanlarını otlatmaya götüren Taylan Doğan (35) kış nedeniyle beyaza dönmeye başlayan gelinciği görüntüledi. Sırt kısmı henüz kahverengi olan gelincik dikkat çekti.
Keçileri otlatmaya götürürken çalılıkların içinde gelinciği fark ettiğini söyleyen Taylan Doğan, “Muhtemelen hayvanlardan ürktüğü için çalılığa sığınmıştı. Fark ettiğim anda cep telefonumla görüntüledim. Ara ara çalılıkların içinden çıkarak adete poz verir şekilde durdu. Köyümüzde daha önce de uzaktan görmüştüm ancak çok hızlı hareket ettiği için görüntüleme şansım olmamıştı. Bu kez görüntülediğim için mutlu oldum. Görüntüsünü çektikten sonra hayvanları bölgeden uzaklaştırdım ve gelincik de çalılık alandan hızla uzaklaşarak gözden kayboldu” dedi.

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