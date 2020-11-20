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Tunceli'ye mevsimin ilk karı yağdı; 31 köy yolu ulaşıma kapandı

DHA

Tunceli'ye mevsimin ilk karı yağdı; 31 köy yolu ulaşıma kapandı


Serhat Ozan YILDIRIM/HOZAT (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda mahsur kalırken, 31 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Tüm yurtta hava sıcaklığı düşerken Doğu Anadolu Bölgesi'nde yılın ilk karı yüzünü gösterdi. Tunceli'ye de mevsimin ilk karı düşerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yollarda mahsur kaldı. Tunceli ile Hozat ilçesi arasında kalan Demirkapı mevki ve TunceliErzincan karayolundaki Cankurtan bölgesinde mahsur kalan araçların kurtarılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kar temizleme çalışmalarıyla mahsur kalan araçları kurtardı. 
31 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Tunceli'nin Pülümür, Hozat, Ovacık, Nazimiye ve Çemişgezek ilçelerine bağlı 31 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve yolda mahsur kalan Gündoğan Çay, "Hozat'a gitmekteyim. Şu anda aşırı bir kar yağışı var. Normalde 1 Aralık'ta kar lastiklerini takmamız gerekiyordu. Hazırlıksız yakalandık. Artık zincirlerimi takıp yoluma devam edeceğim" dedi.
Demirkapı mevkisinde mahsur kalan Çağdaş Özer ise, "Hozat'tan merkeze gidiyorduk. Kara hazırlıksız yakalandık ve yolda kaldık. Karayolları ekiplerini aradık, şu an onları bekliyoruz" diye konuştu. 
Karayolları ekipleri ise mevsimin ilk karı ile birlikte Hozat, Ovacık ve Pertek kara yollarında yol açma çalışmalarına devam ettiklerini ve vatandaşların güvenliği için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-11-20 16:20:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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