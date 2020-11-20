Tunceli'de 1 köy karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli'de bir köyde Koronavirüs (Covid19) vakaları görünmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Çemişgezek Kaymakamlığından yapılan açıklamada;” Çemişgezek ilçemize bağlı Örenceler Köyü'nde Koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 20 Kasım 2020 tarihinden başlanmak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir”denildi.

Kararın ardından jandarma ekiplerinin köyde tedbir alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.