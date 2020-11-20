Tunceli Valiliği, sokağa çıkma yasağında feribotlarla ilgili karar aldı

Tunceli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanarak sokağa çıkma yasağında feribotlarda alınacak önlemlere ilişkin karar aldı.

Valilik tarafından alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, “Çemişgezek ve Pertek ilçelerimiz ile Elazığ ili arasında ulaşım sağlayan feribotların kantin kafeterya kısmının kapatılmasına, feribotta bulunan vatandaşlarımızın, yolculuk süresince araçlarından inmemesi yönünde anonsların yapılmasına, salgın tedbirlerinin feribotlarda denetimi kapsamında, her feribot seferinde 1 polis, 1 belediye zabıtası, 1 güvenlik korucusu görevlendirilmesine, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayış ve bitiş saatlerinde feribotlarda yaşanabilecek yoğunluk ve sosyal mesafe ihlallerinin önüne geçmek amacıyla belirtilen saatlerde feribot sefer sayılarının artırılmasına, feribot iniş binişlerinde yapılan denetimlerin sıklaştırılmasına karar verilmiştir. Uygulamaların Pertek ve Çemişgezek Kaymakamlıklarımızca planlanmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince idari para cezasının uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195.maddesinde yer alan yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

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