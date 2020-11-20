Çemişgezek'te 1 köy, karantinaya alındı

Serhat Ozan YILDIRIM/ÇEMİŞGEZEK (Tunceli), (DHA) TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Örenceler köyü, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Çemişgezek'e bağlı Örenceler köyü, 2 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Çemişgezek Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Örenceler köyünde koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 20 Kasım 2020 tarihinden başlanmak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Çemişgezek Serhat Ozan YILDIRIM
2020-11-20 17:38:48
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