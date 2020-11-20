Çemişgezek'te 1 köy, karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çemişgezek'te 1 köy, karantinaya alındı

DHA

Çemişgezek'te 1 köy, karantinaya alındı


Serhat Ozan YILDIRIM/ÇEMİŞGEZEK (Tunceli), (DHA) TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Örenceler köyü, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı. 
Çemişgezek'e bağlı Örenceler köyü, 2 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Çemişgezek Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Örenceler köyünde koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 20 Kasım 2020 tarihinden başlanmak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Çemişgezek Serhat Ozan YILDIRIM
2020-11-20 17:38:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli Valiliği, sokağa çıkma yasağında feribotlarla ilgili karar aldı
YEREL HABERLER Tunceli Valiliği, sokağa çıkma yasağında feribotlarla ...
Tunceli'de 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tunceli'de 1 köy karantinaya alındı
Tunceli'ye mevsimin ilk karı yağdı; 31 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Tunceli'ye mevsimin ilk karı yağdı; 31 köy yolu ...
Tunceli’ye mevsimin ilk karı düştü, 31 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Tunceli’ye mevsimin ilk karı düştü, 31 köy yolu ...
Tunceli'de feribot seferlerine 'Covid-19' düzenlemesi
YEREL HABERLER Tunceli'de feribot seferlerine 'Covid-19' düzenlemesi
Feribot saatlerine sokağa çıkma yasağı düzenlemesi
YEREL HABERLER Feribot saatlerine sokağa çıkma yasağı düzenlemesi
Tunceli’de kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
YEREL HABERLER Tunceli’de kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta ...
Yarısı kahverengi, yarısı beyaz gelincik görüntülendi
YEREL HABERLER Yarısı kahverengi, yarısı beyaz gelincik görüntülendi
HDP'li milletvekilinden, öldürülen PKK'lı teröristin ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER HDP'li milletvekilinden, öldürülen PKK'lı teröristin ...
Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor
YEREL HABERLER Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin ...
Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında baraj gölünün yüzde 98'i tarandı
YEREL HABERLER Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında baraj gölünün ...
Tunceli'de sanayi sitesi çalışanlarından klipli koronavirüs uyarısı
YEREL HABERLER Tunceli'de sanayi sitesi çalışanlarından klipli ...
Tunceli’de sanayi çalışanlarından “Covid-19 tedbirlerine uyun” çağrısı
YEREL HABERLER Tunceli’de sanayi çalışanlarından “Covid-19 ...
Gönüllü turizm elçisi, çektiği görüntülerde Tunceli'yi dünyaya tanıtıyor Daha önce bir çok çalışmaya imza atan doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, bu yıl göçerlerin zorlu yaşandı ve yolculuklarını kadrajına alarak güzel görüntüler elde etti
YEREL HABERLER Gönüllü turizm elçisi, çektiği görüntülerde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X