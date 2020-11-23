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Tunceli'de kaçak avcıların kurduğu 18 tuzak imha edildi

DHA

Tunceli'de kaçak avcıların kurduğu 18 tuzak imha edildi


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de kaçak olarak avlananların kurduğu 18 tuzak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Kaçak avlandığı tespit edilen 3 kişiye işlem yapıldı. 
Çemişgezek ilçesinde kaçak avlanıldığı ihbarını alan Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, bölgede ördek, kaz ve keklik avlamak için kurulan 18 tuzak imha edildi. Yasak avlandığı tespit edilen 3 kişiye cezai işlem uygulandı. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-11-23 11:22:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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