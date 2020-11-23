Tunceli polisi, şiddetin önlenmesine yönelik vatandaşları bilgilendirdi

Tunceli'de polis stant kurarak kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik vatandaşları bilgilendirdi.
Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme standı kuruldu. Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı’nda kurulan stantta, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda polis memurları vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Polisler, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi verildi.
Bilgilendirme faaliyetlerinin belli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.