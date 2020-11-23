Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için 15 Ekim'de yeniden başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 100'ünün taranmasının ardından sonlandırıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde, arama çalışması yaptı. 225 gün süren ve 18 Ağustos'ta sonlandırılan arama çalışmaları, Tunceli Valiliği'nce 15 Ekim'de yeniden başlatıldı.

BARAJ GÖLÜNÜ'NÜN YÜZDE 100'Ü TARANDI

17 kilometrelik uzunluğa sahip Uzunçayır Baraj Gölü'nde yeniden başlatılan arama çalışmalarında AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirirken, botlarla da baraj gölü üzerinde kıyı taraması yapıldı. 38 gün süren arama çalışmalarında Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 100'ü taranırken 200 saat dalış gerçekleştirildi. Suda arama çalışmalarından bir sonuç alınmayınca Tunceli Valiliği'nce arama çalışmaları sonlandırıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-11-23 17:51:33



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