Tunceli'de şehit öğretmenler için fidanlar toprakla buluştu

Tunceli’de şehit öğretmenlerin anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında kentte görev yapan ve şehit öğretmenler için fidan dikme etkinliği yapıldı. Etkinlik kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan toplam bin 552 fidan, il merkezi ve ilçelerdeki okullara gönderildi.Gönderilen fidanlar belirlenen bölgelerde dikildi.

Kentte çeşitli tarihlerde şehit edilen 28 öğretmen ve diğer şehit öğretmenler anısına öğretmenevi bahçesine fidanları İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve yöneticiler dikti.

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