Tunceli’de engelli personele Covid-19 izni

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Tunceli'de Koronavirüs (Covid19) nedeniyle kamu kurumlarında görevli engelli bireylerin ihtiyaç duyulduğu anda görevine dönmeleri şartıyla, idari izinli sayılacağı bildirildi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personellerle ilgili karar aldı.

Valilikten kararla ilgili yapılan açıklamada, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personellerin, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmamaları ve hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu anda görevine dönmeleri şartıyla, idari izinli sayılmalarına (kurumun öncelikli ihtiyaç belirttiği personeller hariç) oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

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