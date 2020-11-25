Tunceli’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

İHA

Tunceli’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Tunceli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele için yayımlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi” kapsamında yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Özkan’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri katıldı.
Toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere dair bilgilendirme ve 2021 yılında yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’de engelli personele Covid-19 izni
YEREL HABERLER Tunceli’de engelli personele Covid-19 izni
Tunceli'de, koronavirüs nedeniyle engelli personele idari izin
YEREL HABERLER Tunceli'de, koronavirüs nedeniyle engelli personele ...
Tunceli'de şehit 28 öğretmen için fidan dikildi
YEREL HABERLER Tunceli'de şehit 28 öğretmen için fidan dikildi
Tunceli'de şehit öğretmenler için fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Tunceli'de şehit öğretmenler için fidanlar toprakla ...
Tunceli'de kaçak avcıların kurduğu 41 adet güme imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli'de kaçak avcıların kurduğu 41 adet güme imha ...
Öğrenciler ve velileri fedakar öğretmenlerini unutmadı
YEREL HABERLER Öğrenciler ve velileri fedakar öğretmenlerini ...
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı
YEREL HABERLER Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı
Tunceli polisi, şiddetin önlenmesine yönelik vatandaşları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Tunceli polisi, şiddetin önlenmesine yönelik ...
Tunceli'de kaçak avcıların kurduğu 18 tuzak imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli'de kaçak avcıların kurduğu 18 tuzak imha ...
Tunceli'de kaza :1 yaralı
YEREL HABERLER Tunceli'de kaza :1 yaralı
Tunceli'de 18 güme bertaraf edildi, 3 şahsa işlem yapıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de 18 güme bertaraf edildi, 3 şahsa işlem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X