Tunceli'de kınalı keklik avlayan 5 kişiye 15 bin 500 TL ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de kınalı keklik avladıkları tespit edilen 5 kişiye 15 bin 500 TL ceza uygulandı.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Çemişgezek ilçesinde kınalı keklik avı yapıldığı ihbarı üzerine denetim yaptı. Denetimde, 5 kişi avladıkları kınalı keklikler ile yakalandı. 5 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 15 bin 500 TL ceza uygulandı. Avda kullanılan alet ve silahlar ile kaçak avlanan kekliklere el koyuldu. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-11-26 12:24:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.