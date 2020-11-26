Tunceli'de dağ keçisi vuran şahsa 27 bin 777 TL ceza

Tunceli'de dağ keçisini vurarak telef eden şahıs tespit edilerek 27 bin 777 TL tazminat cezası kesilirken, ayrıca idari para cezası da uygulanacağı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mazgirt İlçesi Kale mevkiinde dağ keçisi vuran şahıs gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve emniyet birimleri ile irtibata geçen DKMP ekipleri bölgeye gitti. Vurularak telef edilen keçi bulundu. Güvenlik güçlerinin desteğiyle yapılan çalışma da keçiyi vuran şahıs da tespit edildi. Şahıs hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet etmekten 27 bin 777 lira para cezası kesildi.

Koruma altında bulunan dağ keçisini vuran şahsa ayrıca idari para cezası uygulanacağı da öğrenildi.

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