Serhat Ozan YILDIRIM/MAZGİRT (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçisini vuran kişiye, 27 bin 777 TL ceza uygulandı.
Mazgirt ilçesi Kale bölgesi yakınlarında, öğle saatlerinde silah sesi duyan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, koruma altında bulunan ve avlanması yasak yaban keçisi vurulmuş halde bulundu. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmayla yaban keçisini vuran kişi yakalandı.
Bu kişiye Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 27 bin 777 TL idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Mazgirt Serhat Ozan YILDIRIM
2020-11-26 13:47:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.