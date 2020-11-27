Tuncelili yaşlılardan “Evde kalın” çağrısı

Tunceli’de yaşlılar, Covid19 ile mücadele kapsamında evde kalınması çağrısında bulundu.

Tunceli Valiliği, 65 yaş üzeri yaşlıların Covid19’a ilişkin “evde kalın” çağrısının yer aldığı bir video yayınladı. Videoda yaşlılar, kendilerinin üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirterek, herkesin dikkatli olması halinde hastalığın atlatılacağına dikkat çekti.

Yaşlılardan bazıları hastalık nedeniyle çocuklarına hasret kaldıklarını dile getirirken bazıları da evde kalınan günler arttıkça daha güzel günlerin geleceğine işaret etti.

Tunceli’de daha önce de sağlık çalışanları, çocuklar, güvenlik güçleri ile sanayi çalışanları çektikleri videolarla Covid19’la mücadele konusunda çağrıda bulunmuştu.

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