Tunceli'de 65 yaş üstü vatandaşlardan klipli koronavirüs uyarısı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de 65 yaş üstü vatandaşlar, çektikleri kliple koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Tunceli'de koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla 65 yaş üstü vatandaşların yer aldığı bir klip çekildi. Tunceli Valiliği'nin sosyal medya hesabından da paylaşılan klipte, 65 yaş üstü vatandaşlar, "Evde durduğumuz sürece güzel günlere yakın olacağız. Ben sağlığım için maske takıyorum siz de takın. Korona yüzünden çocuklarımızı göremiyoruz. Dikkat edelim, bu hastalıktan kurtulalım. Evde durun dışarı çıkmayın, üzerimize düşen görevi yapalım" uyarılarında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-11-27 10:34:31



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