Tunceli'de patlama: 4 asker yaralı (2)

VALİLİKTEN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Tunceli Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, patlamada yaralanan 4 askerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verdi:
"Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde; 4 kahraman jandarmamız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralı jandarmalarımız alandan helikopter ile alınarak hastaneye sevk edilmiştir. Kahramanlarımızın tedavisine başlanılmış olup sağlık durumları iyidir."DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-11-27 19:32:52
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