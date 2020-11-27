Tunceli'de patlama: 4 asker yaralı (2)

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VALİLİKTEN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, patlamada yaralanan 4 askerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verdi:

"Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde; 4 kahraman jandarmamız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralı jandarmalarımız alandan helikopter ile alınarak hastaneye sevk edilmiştir. Kahramanlarımızın tedavisine başlanılmış olup sağlık durumları iyidir."DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-11-27 19:32:52



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