Tunceli’de EYP imhası sırasında patlama: 4 asker hafif yaralı

Tunceli’de ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler helikopter ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, ”Yıldırım4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliOvacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde; 4 kahraman jandarmamız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralı jandarmalarımız alandan helikopter ile alınarak hastaneye sevk edilmiştir. Kahramanlarımızın tedavisine başlanılmış olup sağlık durumları iyidir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.