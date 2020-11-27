Tunceli'de, teröristlerin 14 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/OVACIK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda teröristlerin kullandığı tespit edilen 14 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ovacık kırsalında teröristlere yönelik operasyon başlattı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 14 sığınak tespit edildi. Ekiplerce sığınaklarda yapılan aramada cep telefonuna bağlı el yapımı patlayıcı düzeneği, zaman ayarlı 2 saat, el telsiz, tablet, pil bloğu ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Ele geçirilen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, gıda malzemeleri imha edilip, sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-11-27 23:18:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.