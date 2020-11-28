Tunceli’de 1 sığınak imha edildi, silahlar ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de jandarma timleri tarafından PKK ve TKPML TİKKO terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 sığınak imha edildi, 2 adet kaleşnikof ile mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada;” İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz kırsalında PKK ve TKPML TİKKO terör örgütlerine yönelik bugün de devam eden operasyonlarda, 1 sığınak imha edilmiştir. Sığınak içerisinde,2 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet AK47 şarjörü, 238 adet AK47 mermisi, 2 adet el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir”denildi.

Açıklamada ayrıca terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan dünde 14 sığınak imha edilmiş ve çok miktarda malzeme ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.