Tunceli'de, 3 terör örgütüne operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de güvenlik güçlerince terör örgütleri PKK, TİKKO ve TKP-ML'ye yönelik düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmatın bulunduğu sığınak tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri PKK, TİKKO ve TKP-ML'ye yönelik operasyon başlattı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı sığınak tespit etti. Sığınakta yapılan aramada 2 kalaşnikof tüfeği, tüfeğe ait 6 şarjör ve 238 mermi, 2 el bombası ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2020-11-28 18:27:48
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