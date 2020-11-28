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Tunceli'de, 3 terör örgütüne operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

DHA

Tunceli'de, 3 terör örgütüne operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de güvenlik güçlerince terör örgütleri PKK, TİKKO ve TKP-ML'ye yönelik düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmatın bulunduğu sığınak tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri PKK, TİKKO ve TKP-ML'ye yönelik operasyon başlattı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı sığınak tespit etti. Sığınakta yapılan aramada 2 kalaşnikof tüfeği, tüfeğe ait 6 şarjör ve 238 mermi, 2 el bombası ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2020-11-28 18:27:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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