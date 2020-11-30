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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kangallar, dağcılarla zirve yaptı

İHA

Tunceli'de 5 kişilik grubun Munzur Dağları'na yaptığı tırmanışa 2 kangal cinsi köpek de eşlik ederek zirve yaptı.

Kangallar, dağcılarla zirve yaptı

Tunceli’de 5 kişilik grubun Munzur Dağları’na yaptığı tırmanışa 2 kangal cinsi köpek de eşlik ederek zirve yaptı.
Tunceli’de Munzur Zirve Dağcılık Grubu'nun üyesi 5 kişi, Munzur Dağları’nda bulunan 2 bin 950 rakımlı Bele Hesen Tepesi’ne tırmanış gerçekleştirdi.Ovacık İlçesi Elbaba Köyü’nden başlayan ve 4 saat süren tırmanışa 2 kangal cinsi köpek de katılarak onlarla birlikte zirve yaptı. Öteyandan dağcılar, kar kalınlığının zirveye yakınlaştıkça arttığını, zirve civarında ise bir metreye yakın olduğunu aktardı.
Tırmanışları hakkında bilgi veren grup rehberi İsmail Ateş, “Arkadaş grubu olarak ilimizde gerekse de Türkiye’nin farklı illerinde tırmanışlar gerçekleştiriyoruz. Bu kez Munzur Dağları’na tırmanış gerçekleştirdik. Kar kalınlığı zirvede yer yer bir metreye yaklaşıyordu. Tırmanışa başladığımız köyden bize eşlik eden 2 kangal köpeği de bizimle birlikte zirve yaptı. Zirvede bir süre dinlendikten sonra inişe geçerek tırmanışımızı tamamladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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