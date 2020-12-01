Tunceli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü

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Tunceli’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerine çekildi, kentte sokaklar boş kaldı.



30 Kasım günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle saat 21:00’dan geçerli olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bugün başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tuncelili vatandaşlar, saat 21:00 olmadan evlerine çekilirken, şehrin en işler cadde ve sokakları boş kaldı. Güvenlik güçlerinin denetim yaptığı kentte sokaklar boş kalınca şehir sessizliğe büründü.

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