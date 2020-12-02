Çetin kış şartlarına sahip Tunceli'de, kış lastiği denetimi başladı 



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)UZUN ve çetin kış şartlarının etkili olduğu Tunceli'de, şehirler arası yük ve yolcunun taşındığı ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Uygulama kapsamında trafik ekipleri, denetim gerçekleştirdi.

Şehirler arası yük ve yolcuların taşındığı ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek olan uygulama kapsamında Tunceli Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı trafik ekipleri, TunceliErzincan yolunda bulunan Sütlüce polis noktasında denetim gerçekleştirdi. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 TL ceza kesilecek olan uygulamada otogardan çıkan çok sayıda ticari araçların lastiği 'kumpas' adı verilen aletle ölçüldü. Ekipler, araçlarına kış lastiği takan sürücülere teşekkür etti.

`DUYARLI SÜRÜCÜLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ´

Şu ana kadar yapılan denetimlerde sürücülerin kurallara uyduğunu belirten Kıdemli Baş Polis Memuru Güven Orhan, "Şu an TunceliErzincan yolunda bulunan Sütlüce noktasındayız. Zorunlu kış lastiği uygulamamız başladı. Yoldan geçen araçları çevirip kış lastiklerini kontrol ediyoruz. Kurallara uymayan sürücülere 776 TL para cezası var ama henüz hiçbir araca ceza yazmadık. Çünkü sürücülerin hepsi kış lastiklerini takmış durumda. Zorunluluk kapsamında olmayan hususi otomobillerde de kış lastiği kullanımını öneriyoruz. Kış lastiği buz, kar ve yağmurda diğer lastiklere oranla yüzde 50 bir koruma sağlıyor. Kendi güvenliğiniz ve trafikteki tüm araçların güvenliği için lütfen kış lastiğini kullanalım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-12-02 08:39:24



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