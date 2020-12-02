Tunceli’de kar, 56 köy yolunu ulaşıma kapattı

Tunceli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 56 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı yağışlı hava Tunceli'de etkili oldu. Kent genelinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlere yağdı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık İlçesi’nde 32, Hozat’ta 19 ve Pülümür’de 5 olmak üzere kent genelinde toplam 56 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çok sayıda ekiple çalışmaya başladı.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Pülümür İlçesi’ne bağlı bin 900 rakımlı Cankurtaran mevkiinde de trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Karayolları 86. Şube Şefliği’ne bağlı ekipler, TunceliPülümürErzincan karayolunda karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler ayrıca sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyardı.

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