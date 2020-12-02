Pertek ve Çemişgezek feribotlarına kısıtlama düzenlemesi

Tunceli’nin Pertek ve Çemişgezek ilçeleri ile Elazığ arasında yük, yolcu taşımacılığı yapan feribotların hareket saatleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeniden düzenlendi.

Uygulamaya başlanan yeni düzenlemeye göre Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde hafta içi ilk feribot 06:00’da Pertek İskelesi’nden, 06:30’da ise Elazığ iskelesinden hareket edecek. Saat 21:00’a kadar yarım saat arayla karşılıklı sefer yapacak feribotlar, bu saatten sonra 21:00’da Pertek iskelesinden 22:00’da Elazığ iskelesinden, 22:00’da Pertek, 00:00’da ise Elazığ iskelesinden seferlerini yapacak. Saat 00:00’dan sonra sabah 06:00’a kadar acil durumlar için belediye feribotu çalışacak.

Tüm gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonları ise ilk feribot Pertek iskelesinden 07:30’da, Elazığ iskeleden ise 08:00’da hareket edeceği belirtildi. Bu saatten sonra feribotların, 12:00’da Pertek, 16:00 Elazığ, 18:00 Pertek, 19:00 Elazığ, 19:00 Pertek, 20:00 Elazığ iskeleden hareket edeceği, hafta sonu da saat 20:00’dan sonra acil durumlar için belediye feribotunun çalışacağı aktarıldı.

Çemişgezek ile Elazığ arasındaki feribotların çalışma saatleri ise, hafta için Çemişgezek iskeleden ilk feribot 07:00, Elazığ’dan 07:30’da hareket edeceği, saat 20:00’a kadar birer saat arayla karşılıklı sefer yapılacağı bildirildi.

Hafta sonları ise Çemişgezek iskeleden saat 08:00, Elazığ’dan 08:30 ilk seferleri yapacak feribotların son seferlerini 17:00’da Çemişgezek iskeleden, 17:30’da ise Elazığ iskeleden gerçekleştireceği de açıklandı.

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