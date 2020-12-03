Tunceli’de "Okullar Arası Seviye Farkının Azaltılması" projesi

Tunceli’de okullar arası seviye farklarının azaltılmasına yönelik çalıştay toplantıları başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi ve ARGE Birimi koordinesinde yürütülen "Okullar Arası Seviye Farkının Azaltılması" projesi kapsamında ortaokul ve lise öğretmenlerine yönelik çalıştay toplantıları okullar ziyaret edilerek gerçekleştirilmeye başlandı.Çalıştayın ilk toplantısı, Munzur Ortaokulu ve Şehit Nedip Cengiz Eker Ortaokulu 8.sınıf derslerine giren öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti.Toplantıda, Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından son 3 yılın merkezi sınav ve yerleştirme analizleri, ARGE Birimi tarafından da "Eğitim Rehberim" projesinin süreçleriyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

10 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek çalıştay toplantıları sonunda katılımcı öğretmenlerin görüşleri de dikkate alınarak öğrencilerin başarısının artırılmasına yönelik çözüm önerilerinin raporlaştırılacağı ifade edildi.

Şube Müdürü Zafer Şaştım, çalıştaya katılan öğretmenlere teşekkür ederek raporlama yapıldıktan sonra il genelinde 8. ve 12.sınıf öğrencilerine yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yürütüleceğini aktardı.

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